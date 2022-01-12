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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة قوى سيتم التعرف بها خلال ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع الموارد البشرية واتحاد الغرف السعودية اليوم، عن بعد. وتتناول الورشة التي تستهدف رجال وسيدات الأعمال عدة محاور منها: التعريف بمنصة (قوى)، وأبرز الخدمات المقدمة عبرها، وكيفية إصدار التأشيرات وخدمة النقل وتوثيق العقود من خلال (قوى)، والإجابة عن الأسئلة الشائعة والقوانين المنظمة لعمل المنصة.



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