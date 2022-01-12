شكرا لقرائتكم خبر مسارات الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أمانا، عنوان جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة والمتخصصين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وناقشت الجلسة تداعيات كورونا على قطاع الطاقة العالمي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى الخيارات المتاحة أمام دول العالم للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوصى المشاركون خلال الجلسة بزيادة حجم وفاعلية التمويل الدولي المستدام من قبل مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، الموجه للدول النامية لدعم التحول للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بشروط ميسرة، والتأكيد على الجهود الدولية الرامية لزيادة فاعلية السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الخاص الموجهة للطاقة النظيفة.