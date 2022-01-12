شكرا لقرائتكم خبر مسارات الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقشت الجلسة تداعيات كورونا على قطاع الطاقة العالمي في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى الخيارات المتاحة أمام دول العالم للتعامل مع تلك الأزمة.
وأوصى المشاركون خلال الجلسة بزيادة حجم وفاعلية التمويل الدولي المستدام من قبل مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، الموجه للدول النامية لدعم التحول للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر بشروط ميسرة، والتأكيد على الجهود الدولية الرامية لزيادة فاعلية السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار الخاص الموجهة للطاقة النظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسارات الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.