شكرا لقرائتكم خبر لوجستيون يطالبون بإعادة النظر في مواصفات الحواجز الإلزامية للشاحنات لدورها في زيادة الوزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم إمكانية إدخال الشاحنات المستوردة من السوق الأوروبية إذا لم تكن حواجزها متطابقة مع المواصفات السعودية، طالب مستثمرون في القطاع اللوجستي الهيئة بإعادة النظر في مواصفات حواجز الشاحنات الجانبية والخلفية المعتمدة حاليا، والتي أشاروا إلى أنها بأوزان ثقيلة جدا، وتتسبب في تسجيل مخالفات زيادة الوزن على المستثمرين من قبل الهيئة العامة للنقل، لافتين إلى أن هيئة النقل لا تراعي مسألة ثقل هذه الحواجز وتحسب المخالفات فورا بعد زيادة الوزن عن المعتمد.

بدورها وعدت الهيئة أنها ستناقش الأمر مع الهيئة العامة للنقل في أول اجتماع مشترك بين الطرفين، لافتة إلى أن إيقاع المخالفات ليس من شأن المواصفات، إلا أنه توجد مرونة في مسألة إعادة النظر في بعض المواصفات التي يتضرر منها المستثمرون أو تترك آثار سلبية على أعمالهم.

اعتماد ورش تصنيع

وقال الإداري بإدارة شهادات المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله الصفيان خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس «إن هيئة المواصفات التي تقوم بإعطاء التراخيص والاعتمادات لورش التصنيع بحسب تحقيقها للمواصفات المطلوبة لم تحدد سقفا لأسعار تركيب الحواجز، بل تركت ذلك للمنافسة بين الورش، وبإمكان أصحاب الشاحنات التركيب بحسب ما يناسبها من أسعار من الورش المعتمدة، لافتا إلى أن المواصفات الخاصة بالحواجز أخذت كل الاعتبارات بالنسبة لأحجام رؤوس التريلات والشاحنات والمقطورات بأطوالها المختلفة.

معتمدة من 2018

وحول تخوف بعض من ركبوا الحواجز بالمقاسات المعتمدة من تركيب أخرى بمواصفات ومقاييس مختلفة في شاحنات جديدة غير 3 مليم المعتمد أشار إلى أن ذلك ليس ملزما، حيث أن المواصفات المعتمدة سارية منذ 2018م.

ودعا مستثمرون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إلى إعطاء حوافز أكبر لإنشاء ورش تصنيع للحواجز معتمدة في المناطق النائية والبعيدة عن المراكز والمدن الرئيسة، لافتين إلى أن بعض المناطق مثل عرعر والجوف تكاد تخلو من الورش المعتمدة من المواصفات، وبالتالي فإن أصحاب الشاحنات والمستثمرين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى الورش المعتمدة لتركيب الحواجز.

المطابقة شرط للاعتماد

وبخصوص مطالبة بعض مستوردي الشاحنات الحديثة من السوق الأوروبية اعتمادها مباشرة بدون تركيب حواجز حديدة بالسعودية، على اعتبار أنها تحتوي على مثل هذه الحواجز المعتمدة في الاتحاد الأوروبي أشار المختص بإدارة المواصفات الميكانيكية بالهيئة الدكتور عصام البهكلي إلى أن الحواجز إذا كانت متطابقة مع المواصفات السعودية فيمكن اعتمادها، وإذا لم تكن كذلك فلا بد من تركيب حواجز جديدة، مشيرا إلى أن الظروف وأوضاع المناخ مختلفة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، ولابد لإدخال أي شاحنات من هذا النوع من دراسة أوضاعها.

بطاقة لكل حاجز

وأشار البهكلي إلى بطاقة موضح بها الرقم المميز للحاجز تصدر عن المصنع أو الورشة الحاصلة على شهادة مطابقة حواجز الشاحنات والمقطورات عند تركيب الحواجز وتصدر البطاقة لكل حاجز لشاحنة أو مقطورة يتم تصنيعها، منوها إلى أن إجراءات منح الشهادة تعتمد على المواصفة الدولية (أيزو 17065).

ولفت إلى وجود 3 خطوات لتقديم الطلب على منح الشهادة هي: أولا تسجيل المنشأة بنظام منح الشهادات، يليها إدخال بيانات المنشأة، ثم طلب الحصول على شهادة مطابقة الحواجز ثم تنزيل النماذج ذات العلاقة، وأخيرا التوقيع على طلب الحصول على شهادة المطابقة ونموذج إقرار المورد بالمطابقة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة الطلب بعد التقديم وتصدر قرارها النهائي بالمنح أو عدمه، وإذا تمت الموافقة فإن الشهادة يتم إرسالها عبر البريد الالكتروني المسجل بالنظام.