شكرا لقرائتكم خبر رولز رويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن الشركة القول «إنها قامت ببيع 5586 سيارة العام الماضي، بارتفاع بنسبة 49% مقارنة بعام 2020».
وأوضحت الشركة أن هناك طلبا كبيرا على جميع الطرازات خاصة «جوست» وكولينان».
وتستمر الشركة، ومقرها جودوود في ويست ساسكس، في تطوير أول سيارة كهربائية « سبكتر» التي من المقرر طرحها فى الأسواق في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2023.
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة تورستين مولر أوتفوس عام 2021 «بالاستثنائي» لرولز رويس.
وأضاف «لقد قمنا ببيع عدد من السيارات أعلى من أي وقت مضى في تاريخ الشركة الممتد منذ 117 عاما، في ظل طلب غير مسبوق على جميع المنتجات في كل سوق عالمي».
كانت هذه تفاصيل خبر رولز رويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.