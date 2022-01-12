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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رولز رويس لصناعة السيارات، المملوكة لشركة بي إم دبليو، حققت مبيعات قياسية خلال 2021، مدعومة بمبيعات طراز «جوست».

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن الشركة القول «إنها قامت ببيع 5586 سيارة العام الماضي، بارتفاع بنسبة 49% مقارنة بعام 2020».

وأوضحت الشركة أن هناك طلبا كبيرا على جميع الطرازات خاصة «جوست» وكولينان».

وتستمر الشركة، ومقرها جودوود في ويست ساسكس، في تطوير أول سيارة كهربائية « سبكتر» التي من المقرر طرحها فى الأسواق في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2023.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة تورستين مولر أوتفوس عام 2021 «بالاستثنائي» لرولز رويس.

وأضاف «لقد قمنا ببيع عدد من السيارات أعلى من أي وقت مضى في تاريخ الشركة الممتد منذ 117 عاما، في ظل طلب غير مسبوق على جميع المنتجات في كل سوق عالمي».