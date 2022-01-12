تجهيز 23 مليون م2 حدائق في 2022.. حصة الرياض 39%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكثر من 10.7 ملايين م 2 من الحدائق العامة خلال العام الماضي 2021 ، فيما تستهدف الوزارة إنشاء أكثر من 23 مليون م 2 من الحدائق خلال العام الجاري، تستحوذ منطقة الرياض على أكثر من %39.1 منها. ويأتي ذلك سعيا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في زيادة المساحات الخضراء في مدن ومحافظات المملكة بهدف تحسين المشهد الحضري، تحقيقا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تتمتع المدن ببيئة أفضل وأكثر ملاءمة للعيش.





الرياض - 802 ألف م - 9 ملايين م2



العاصمة المقدسة - 2268 م2 - 9148 م2



المدينة المنورة 230.08 ألف م2 - 30 ألف م2



محافظة جدة 300 ألف م2 - 1.2 مليون م2



الشرقية 111 ألف م2 - 70 ألف م2



الأحساء 230 ألف م2 - 160 ألف م2



القصيم 508 آلاف م2 - 3 ملايين م2



عسير 69 ألف م2 - 519 ألف م2



جازان 35 ألف م2 - 31 ألف م2



الباحة 804 آلاف م - 40 ألف م2



نجران 3.7 ملايين م2 - 4.2 ملايين م2



حائل 502 ألف م2 - 419 ألف م2



تبوك 2.7 مليون م2 - 2.6 مليون م2



الجوف 240 ألف م2 - 867 ألف م



الحدود الشمالية 60.3 ألف م2 - 91 ألف م2



الطائف 162 ألف م2 - 266 ألف م2



حفر الباطن 199 ألف م2 - 13500 م2





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