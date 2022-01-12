شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» توقع مذكرة تفاهم لبحث مشاريع نمو في بولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت «سابك» اليوم، مذكرة تفاهم مع «أرامكو» و«بي كيه إن أورلن» لبحث مشاريع نمو أو توسع محتملة في قطاع البتروكيماويات في بولندا وأوروبا الوسطى والشرقية.

وتهدف الاتفاقية لدراسة العديد من فرص التعاون والاستثمار المحتملة، بما في ذلك إقامة منشأة جديدة لإنتاج الكيماويات في بولندا، وتوسعة العديد من الأصول الحالية، وتطوير وحدة تكسير جديدة تعمل على نطاق عالمي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات م. عبدالرحمن الفقيه في «سابك» إن النهج التعاوني الذي تبنّته «سابك» على مدار أكثر من 40 عامًا في جميع المناطق التي تعمل فيها، قد مكّن الشركة من بناء علاقات طويلة الأمد، وتقديم حلول مبتكرة وإيجاد قيمة مشتركة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تسهم في الاستفادة من مكانة الشركات الثلاث الرائدة عالميًا وخبراتها وتقنياتها، بما يسهم في تحديد وتقييم فرص النمو الواعدة والمستدامة.

ومن المقرر في حال الانتهاء من مرحلة البحث والدراسة واتفاق الأطراف على متابعة أي مشروع محتمل في قطاع البتروكيماويات، أن تُبرم اتفاقية منفصلة للتعاون في تطوير هذا المشروع.

جدير بالذكر أن «بي كيه إن أورلن» هي أكبر مجموعة للطاقة في بولندا، مختصة بتصنيع المنتجات البتروكيماوية المكررة وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة، وتدير الشركة العديد من المصافي الموجودة في بولندا وليتوانيا وجمهورية التشيك.