شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما بدد بعض القلق بشأن زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة صعود السوق.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 84.14 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 36336.16 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.52 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 4728.59 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 109.65 نقطة، أو 0.72 بالمئة، إلى 15263.10 نقطة.