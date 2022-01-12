شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر منذ 1982.. ارتفاع التضخم السنوي بأمريكا إلى 7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7%، في 2021 في أكبر ارتفاع منذ 1982.

وتأتي أرقام التضخم متماشية مع أرقام توقعات المحللين، فيما ارتفعت معدلات التضخم بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، كما تعتبر معدلات التضخم عند أسرع معدل في الولايات المتحدة في 4 عقود.

ويفسر ذلك الارتفاع التحول السريع في نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أسرع مما كان متوقعاً.

وكانت أسعار السلع في أميركا قد ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي، وهي الأعلى منذ 1982، بينما أسعار الوقود والمساكن والغذاء والسيارات المستعملة كانت من بين الأكثر ارتفاعاً هذا الشهر.

وتساعد مكاسب الوظائف القياسية في عام 2021 على تعويض خسائر عام 2020، فيما يؤكد ارتفاع التضخم سبب استعداد المسؤولين الأميركيين لتطبيع أسرع للسياسة النقدية مما كان متوقعًا في السابق.