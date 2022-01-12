شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطاليون يواجهون ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواجه الإيطاليون، وهم أكبر مستهلكي الباستا في العالم، ارتفاعا في الأسعار، بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية المستخدمة في أطباق من اللازانيا إلى الإسباجيتي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فينسينزو ديفيلا، الرئيس التنفيذي لشركة "ديفيلا" الإيطالية، للباستا، قوله لقناة "سول24 أور" اليوم الأربعاء إن ارتفاع التكاليف يجبر المنتجين على زيادة أسعار الجملة، بالنسبة للمعكرونة الجافة.

وأضاف أن متوسط الأسعار، المفروضة على المتاجر الكبرى، ربما ترتفع إلى 52ر1 يورو(73ر1 دولار)، للكيلوجرام، بحلول نهاية كانون الثاني /يناير الجاري، وهي زيادة بواقع 38%، مقارنة بأيلول/سبتمبر الماضي.

ويستعد الإيطاليون، الذين يستهلكون 23 كيلوجراما من الباستا سنويا بالنسبة للفرد، لمزيد من المشكلات، بعد أن زادت وتيرة التضخم لتصل إلى أعلى مستوى لها، منذ أكثر من عقد من الزمن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تأتي الزيادة في أسعار السلع الأساسية، بعد أن ارتفعت الأسعار الأوروبية للقمح الصلب المغذي، المستخدم في صنع الباستا، بأكثر من 75%، في عام 2021، في أعقاب موجة جفاف أضرت بالمحصول في كندا، المصدر الرئيسي.