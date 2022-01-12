شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: قطاع التعدين في المملكة يحقق عوائد ضخمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، أن المملكة تحرص على الاستفادة من قطاع التعدين كونه يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تحقق عوائد ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركة في جلسة حوارية بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، وتحدث فيها معالي وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، ووزير المناجم وتطوير الصلب في نيجيريا أولاميليكان أديغبيت، ووزيرة الثروات الطبيعية في قرغيزستان كوتمانوفا دينارا .

وقال :" المملكة لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز، وجرى ربط التعدين بالصناعة كونهما يعتمدان على بعض"، مفيدًا أن المملكة تتعاون مع الدول، ولديها العديد من الشركات في مجال التعدين، وتمتلك استثمارات في المنطقة الشمالية منها وقامت بتوفير خدمات لوجستية مثل تشييد طرق برية وسكك حديدية في رأس الخير لربط شرق المملكة بشمالها وبذلك ربط المناطق اللوجستية.

من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقًا من رؤيتها 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحاً أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة جميع التحديات المحلية و الدولية.

وأكد المتحدثون أهمية استغلال الفرص في مجال التعدين وجذب استثمارت واعده في دولهم مؤكدين أهمية توفير منظومة تشريعية وطرح أنظمة تعاقد تسهم في الاستثمار بأسواق التعدين، منوهين بأهمية التحول الرقمي.