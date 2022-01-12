شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم.. وسنقوم باستغلالها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ولي العهد يركز بشدة على المحتوى المحلي وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال

• تأسيس شركة تابعة لـ "معادن" لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجارياً بالشكل الأمثل .

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض: سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين.

وتابع: سمو ولي العهد يركّز بشدة على المحتوى المحلي، وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030

وأعلن الوزير تأسيس شركة تابعة لـ "معادن"، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج. وكشف وزير الطاقة أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%.