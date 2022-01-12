شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ صندوق الاستثمارات : التعدين هو الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن الكثير من الصناعات المستقبلية تعتمد على قطاع التعدين، مفيدًا أن منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وأفريقيا يعد التعدين المنصة الرئيسية فيها.

وبين خلال مشاركته -عن بعد- في لقاء جانبي، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، أن قطاع التعدين هو الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المملكة لديها موارد طبيعية ضخمة ولديها فرص واعدة في الاستثمار في إمكانات قطاع التعدين.

وأفاد أن صندوق الاستثمارات العامة يعد التعدين أحد القطاعات الإستراتيجية الرئيسية التي يركز عليها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ضاعفت إيراداتها لتصبح من أهم المشغلين في العالم، وتعمل مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لتطوير تكرار جديد لاستخراج المعادن من البحار.