شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة : لدينا فرص عظيمة في قطاع التعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نستهدف تلبية احتياجات قطاع التعدين المستقبلية وهناك تحدي في الطلب على المعادن

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال كلمته الافتتاحية، بأعمال مؤتمر التعدين الدولي، اليوم، أن هناك تحدي في الطلب على المعادن و لدينا اليوم فرصة عظيمة للمساهمة في قطاع التعدين. وتهدف المملكة من خلال مؤتمر التعدين الدولي الى المساهمة في احتياجات قطاع التعدين المستقبلية، من خلال جمع اصحاب المصلحة المتعددين من حكومات ومستثمرين ومؤسسات مالية ومقدمي خدمات ومصنعين وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خريطة طريق مستقبلية تهدف لتحقيق تنمية مستدامة لمجتماعتنا واقتصادنا.

واوضح الخريف أن المملكة تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر في حشد الجهود، ووضع طموحات وتطلعات التعاون المشترك بين دول المنطقة، محل التنفيذ بهذا القطاع الحيوي والهام.

جاء ذلك في جلسة عامة من بدأ أعمال مؤتمر التعدين الدولي، اليوم ، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بـالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله.