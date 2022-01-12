شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى يبدأ من 21 جنيها فى الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء، حسبما أعلنته الشعبة العامة في الغرفة التجارية، ويأتي الاستقرار مع ضخ معروض أكبر في الأسواق الأمر الذي ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.

وفيما يلى أبرز تطورات حركة الأسعار.

سعر البلطي 21 إلى 25 جنيهًا بالنسبة للحجم 1، ويبلغ البلطى حجم 2 سعر يتراوح بين 17 إلى 20 جنيها، وبلغ سعر البلطى الأسوانى سعر تراوح بين 17 إلى 37 جنيها وبلغ سعر الفيلية البلطى 30 إلى 110 جنيها، وفق أسعار سوق الجملة.

أسعار الجمبرى الجامبو تسجل مستويات 400 إلى 460 جنيها وجمبرى مقاس 1 تسجل 300 إلى 360 جنيها، والجمبرى مقاس 2 تسجل 200 إلى 260 جنيها، ويبلغ الجمبرى المجمد 85 إلى 165 جنيها.

وبالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها، وفق الأسعار بسوق الجملة.