شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حاد لمعدل التضخم في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم ديسمبر الماضي بشدة مقارنة بالشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس معدل التضخم في الصين ، ارتفع خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي بنسبة 5ر1% سنويا وهو ما يقل عن معدل الزيادة المتوقعة وكان 8ر1% ويقل بشدة عن معدل الزيادة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وكان 3ر2%.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 3ر0% وهو ما جاء أيضا أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 4ر0%.

وفي بيان منفصل ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر10% سنويا وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 1ر11% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر12% سنويا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.