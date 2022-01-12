شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني أمام العملات الرئيسية اليوم الأربعاء بعد شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وفي شهادته خلال جلسة نظر ترشيحه لفترة جديدة، قال باول إن الاقتصاد الأمريكي مستعد لرفع أسعار الفائدة والتشديد الكمي بغية مكافحة التضخم.

لكنه قال إن صانعي السياسة ما زالوا يناقشون سبل تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، وقال إن الأمر قد يستغرق في بعض الأحيان اجتماعين أو ثلاثة أو أربعة اجتماعات قبل أن يتخذوا قرارات من هذا القبيل.