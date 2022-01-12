شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بفضل آمال بنمو اقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء، موسعة مكاسبها الكبيرة في الجلسة السابقة بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن البنك ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع، الأمر الذي يدعم الطلب على النفط في الأمد القصير. ‭ ويجري تداول خام برنت القياسي العالمي وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ ظهور السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، إذ لم تلحق الضرر بالطلب على الوقود بنفس قدر سابقاتها من السلالات. ‬

وصعد برنت 22 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 83.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 0224 بتوقيت جرينتش، بعدما قفز 3.5 بالمئة في الجلسة السابقة.