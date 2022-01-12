شكرا لقرائتكم خبر عن التصويت الإلكتروني وغياب البرامج وراء ضعف الإقبال بانتخابات غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية رضا الغامدي لـ«اليوم» أن عدد الناخبين حتى اليوم الثالث للانتخابات بلغ 10000 ناخب، وذلك منذ بدء التصويت الأحد الماضي وحتى الساعة الثالثة عصرا أمس الثلاثاء.

وقال الغامدي: إن المنافسة زادت في اليوم الثالث للانتخابات بين المرشحين، فيما ينتهي التصويت اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً.

وانطلق صباح الأحد الماضي التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443-1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء تحت إشراف وزارة التجارة وفقا لنظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

وأرجع رجال أعمال في المنطقة الشرقية ضعف إقبال الناخبين على التصويت في انتخابات غرفة الشرقية، إلى عدة أسباب على رأسها: التصويت الإلكتروني الجديد، الذي يفعل لأول مرة مما تسبب في عزوف الناخبين، فضلا عن عدم معرفة الناخبين ببعض المرشحين وبرامجهم، وقضاء بعض الناخبين للإجازة خارج المنطقة في الوقت الحالي، متوقعين أن يصل إجمالي عدد الناخبين بنهاية الانتخابات إلى نحو 12 ألفا فقط من أصل 77 ألف ناخب.

وقال رجل الأعمال عيسى الدوسري: إن إقبال الناخبين على انتخابات غرفة الشرقية العام الحالي ضعيف مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعا ذلك إلى أن التصويت الإلكتروني جديد على الناخبين، فضلا عن عدم معرفتهم ببعض المرشحين الشباب.

وأضاف الدوسري: إن الناخب يجب أن يكون على علم بالمرشح المتقدم للانتخابات، مطالبا بأن تكون لهم سير ذاتية وبرنامج انتخابي لمعرفة ما سيقدمونه، مشيرا إلى أن من ضمن الأسباب لقلة الناخبين وجود بعضهم في إجازة خارج المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية.

وقال رجل الأعمال محمد برمان: إنه امتنع عن التصويت لأي من المرشحين لعدة أسباب أولها: أن بعضهم غير معروف في المنطقة الشرقية، ولا توجد لهم برامج لما سيقدمونه للغرفة في حال نجاحهم، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء لم يقدم حلا لمجتمع الأعمال في الفترة الماضية، فضلا عن أن في الأعوام الماضية كان المرشحون مؤثرين ولهم باع في تقديم الخدمات للمنطقة.

وقال رجل الأعمال عبدالكريم المطوع: إن السبب وراء قلة الناخبين يرجع إلى أن بعض المرشحين غير معروفين، فضلا عن أن التصويت كان إلكترونيا للمرة الأولى في العملية الانتخابية، متوقعا ألا يتجاوز عدد الناخبين 12 ألفا من أصل 77 ألف سجل تجاري بالمنطقة الشرقية.

وأضاف المطوع: إن بعض المرشحين لم يقدم نفسه للناخبين ليحصل على أصواتهم، فضلا عن أن بعض المرشحين ليست لديهم خطط واضحة في مجتمع الأعمال بالمنطقة الشرقية.

وقال رجل الأعمال د. أحمد الخباز: إن قلة الناخبين تأتي نتيجة التصويت والترشح الإلكتروني، فضلا عن أن بعض المرشحين غير معروف وليس لديه برنامج انتخابي، فيما أعرب عن أمله أن تكون في الانتخابات المقبلة خطط جديدة للمرشحين وبرامج واضحة لما سيقدمونه للغرفة.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدا.

وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات، التي يتعين على المترشحين تجنبها. وشددت الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.