شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتدشين محطة توليد أكسجين بـ260 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اليوم، الثلاثاء، توقيع إتفاقية أمداد غاز بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومجموعة قطاع خاص ستقوم المجموعة بشراء وبناء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية داخل شركة كيما بإجمالي إستثمارات تقدر بـ 260 مليون جنيه بمحافظة أسوان، بهدف إمداد شركة كيما باحتياجاتها من الغازات الصناعية، حيث يعد الإتفاق الأول من نوعة بين القطاع الخاص وشركة كيما أسوان.

وذكرت شركة كيما فى بيان لها، أن المحطة تستهدف تزويد كيما أسوان بغازات صناعية لإنتاج نترات الامونيا، حيث يعد هذا الاستثمار هو الأول من نوعه من القطاع الخاص داخل شركة كيما، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا .

شهد التوقيع المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للصناعات الكيماوية ومحمد زكريا رئيس مجلس الادارةن ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة كيما، وقيادات الشركة.