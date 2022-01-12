شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 29 سنت ليسجل 83.16 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29 سنتا ليبلغ 16 ر 83 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 45 ر 83 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 88 سنتا ليبلغ 87 ر 80 دولار للبرميل كما انخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 سنتا ليبلغ 23 ر 78 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

ويتوقع محللون أن يكون أداء سوق النفط مخيبا لآمال المنتجين فى عام 2022، والذى يتطلعون إلى أداء هادئ، ففى حين يتبنى الخبراء سيناريوهات مختلفة للأداء، فإنهم يجمعون على أنه لن يكون هادئا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، بينما يتوقع المتشائمون بشأن الأسعار أن العرض سيتخطى الطلب مصحوبا بارتفاع المخزونات، وربما تحتاج مجموعة "أوبك +" المنتجة إلى التفكير فى جولة أخرى من تخفيضات الإنتاج، فى المقابل، يركز المتفائلون على انخفاض المخزونات وتضاؤل ​​الطاقة الإنتاجية الفائضة وسط ندرة الاستثمار، واحتمال ظهور أسعار ثلاثية الأرقام (100 دولار فأكثر للبرميل) قبل نهاية عام 2022، وبالطبع ما لم يتباطأ نمو الطلب بشكل كبير، فإن الحجة الأخيرة تبدو أكثر إقناعا.