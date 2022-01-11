تأسيس صندوق ملكية خاصة للاستثمار السياحي برأسمال 100 مليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية مع شركة «دراية المالية»، لتأسيس صندوق ملكية خاصة مغلق متخصص في الاستثمار في الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة في المملكة برأسمال مستهدف يبلغ 100 مليون ريال.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي.

وأوضح الفاخري أن تأسيس الصندوق الاستثماري الجديد يأتي في إطار التزام صندوق التنمية السياحي بتحفيز ودعم الاستثمار السياحي عبر إتاحة المزيد من الفرص التمويلية لدعم توسع الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أن «دراية المالية» ستتولى إدارة الصندوق الجديد لما تتمتع به من خبرة متميزة في إدارة الأصول والاستثمار وابتكار الحلول والصناديق الاستثمارية في الأسواق السعودية والخليجية والعالمية.

ويستهدف الصندوق الاستثماري الجديد، الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة في المناطق السياحية المستهدفة في المملكة، كما تشمل القطاعات السياحية المستهدفة كلا من الإيواء، والتجارب والأنشطة السياحية، والترفية وسياحة المغامرات، والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية، وخدمات السفر والسياحة، وتجارة التجزئة في السلع السياحية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيقوم الصندوق الجديد، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، بالمشاركة في رأس المال لدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة داخل المملكة.

وسيسهم الصندوق في زيادة تنويع الاستثمارات في القطاع السياحي عبر طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في الشركات السياحية الواعدة التي لا تحصل على التمويل المناسب، بما يخدم الاستثمار في نشاطات سياحية تسهم في إثراء تجربة السائح في المملكة.

أهداف الصندوق:







الاستثمار في الفرص السياحية الواعدة



دعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة



زيادة تنويع الاستثمارات في القطاع السياحي



طرح منتجات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص



الاستثمار في الشركات السياحية الواعدة



القطاعات المستهدفة: