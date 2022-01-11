شكرا لقرائتكم خبر 15.6 % تراجع في أعداد السيارات الواردة للموانئ السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت موانئ السعودية ارتفاعا في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 11.85 %، وإجمالي وصل إلى 442,800 حاوية قياسية خلال ديسمبر لعام 2021، فضلا عن تسجيل ارتفاع في أعداد الحاويات المناولة الصادرة والواردة، وذلك بنسبة 3.28 %، وإجمالي بلغ أكثر من 841 ألف حاوية قياسية، مقارنة بالمدة نفسها من 2020.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن «موانئ»، سجلت موانئ السعودية انخفاضا في حجم أطنان البضائع العامة بنسبة 3.54 % وإجمالي بلغ نحو 25,4 مليون طن، وكذلك انخفاضا في أعداد السيارات بنسبة 15.62 %، وإجمالي وصل إلى 75 ألف سيارة.

في المقابل فقد سجلت موانئ السعودية خلال ديسمبر الماضي ارتفاع عدد من المؤشرات التشغيلية، من أبرزها ارتفاع أعداد السفن بنسبة 6.21 %، وبواقع 1,163 سفينة، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 58% بواقع 76 ألف راكب.

كما سجلت الموانئ ارتفاعا في أعداد المواشي بنسبة 101.57 % وبإجمالي 350 ألف رأس من الماشية المستوردة، وارتفاعا في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 3.76 % بواقع بلغ أكثر من 1,8 مليون طن.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تسعى وفق استراتيجيتها التطويرية الجديدة التي أطلقتها أخيرا، إلى تحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة، تعزز من خلالها نهجها في تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تفعيل مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.

حركة الموانئ خلال ديسمبر 2021:

الارتفاع



أعداد السفن بنسبة 6.21% وبواقع 1,163 سفينة

أعداد الركاب بنسبة 58% بواقع 76 ألف راكب

أعداد المواشي بنسبة 101.57% وبإجمالي 350 ألف رأس

المواد الغذائية بنسبة 3.76% وبواقع 1,8 مليون طن

التراجع