شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من الدار العقارية.. إلغاء استثمار "سوديك" فى أنشطة البترول والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فى إلغاء 5 أنشطة للشركة وهم أولًا الاستيراد والقيام بأعمال الوكلاء التجاريين لكل ما هو مسموح به فى حدود غرض الشركة وليس بغرض الإتجار، ثانيًا التأجير التمويلى بمراعاة أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995، ثالثًا العمل فى كافة مجالات نظم وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الحواسب الآلية (البرمجيات وخدمة الكمبيوتر)، رابعًا العمل فى كافة مجالات خدمات نظم الاتصالات والإنترنت وكذلك المحطات الفضائية والبث الفضائى دون العمل فى مجال الأقمار الصناعية، خامسًا الاستثمار فى الأنشطة المختلفة المتعلقة بقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات.

جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على نشر تقرير الإفصاح لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة لتعديل المواد رقم 3 من النظام الأساسى.

ويعد هذا هو أول قرار لشركة الدار العقارية، بعد تنفيذ صفقة شرائها نسبة 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية تتجاوز 388 مليون دولار.

وبررت إدارة سوديك، سبب إلغاء بعض أنشطة الشركة، إلى عدم مزاولة الشركة هذه الأنشطة في الوقت الحالي، وعدم حاجتها مستقبلًا إلى مزاولة هذا النشاط نظرًا لاختلافها عن طبيعة النشاط الأساسى للشركة.