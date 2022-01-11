شكرا لقرائتكم خبر عن وسام فتوح: رفع مستوى المرونة بالمصارف العربية للصمود أمام الهجمات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن الاتحاد وضع خارطة الطريق لتحسين المرونة السيبرانية فى المصارف العربية ودعا المصارف الأعضاء فى الدول العربية القيام بدور حاسم لبناء ثقافة المرونة السيبرانية وتدريب وتعليم الكوادر البشرية عليها، وقد عقد الاتحاد مؤخراً مؤتمرين الأول فى بيروت والثاني في شرم الشيخ حول هذا الموضوع.

وقال فتوح: "إن التهديدات السيبرانية باتت حقيقية مؤلمة لا يمكن التغاضي عنها، لأنها قد تكون مدمرة على السواء مثل مخاطر الإرهاب والأحداث والكوارث.

ويتوجب على المصارف العربية وضع إطار عمل لتعزيز مرونتها ضد الهجمات السيبرانية ووضع استراتيجية قوية لتحقيق المرونة السيبرانية لاكتشاف المخاطر الناشئة، والتصدى للهجمات السيبرانية.

كما يتوجب وضع إطار عمل لتنفيذ استراتيجية المرونة السيبرانية وتسهيل بناء النظام البيئي السيبرانى الآمن ليشمل كلاً من البنية التحتية الأساسية والأنظمة والعمليات، ويتضمن ذلك إطار عمل لإدارة المخاطر السيبرانية، وبرامج وآليات مشاركة المعلومات، كما ويتوجب رفع كفاءات الكوادر البشرية والمساهمة فى وضع معايير المرونة السيبرانية التي لازالت قيد التطوير".

وأشار فتوح لأهمية الصمود في وجه الهجمات السيبرانية، وذلك برفع مستوى المرونة السيبرانية لضمان الاستدامة والنمو والازدهار والمضي في مسيرة التحول الرقمي بأمان واستمرارية العمل رغم الهجمات السيبرانية التى باتت توازي حجم الحروب العالمية الكبرى والكوارث والجائحات، مشيراُ إلى ان الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية تضم صوتها الى صوت لجنة بازل للرقابة المصرفية بالدعوة الى إدراك أهمية المرونة السيبرانية، إذ أن الأمن السيبراني لم يعد كافياً فى ظل الهجومات السيبرانية المستمرة والمتصاعدة والمتجددة يوماً بعد يوم، وعليه ترى الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية أنه لمن واجبها توضيح الرؤية حول ماهية المرونة السيبرانية بما في ذلك تعريف لمفهوم المرونة السيبرانية، والاستراتيجية لتحقيقها، ومراحل التنفيذ، والتقنيات، والفوائد، والنظام البيئي للمرونة السيبرانية، مع التنويه الى الفرق بين المرونة السيبرانية والأمن السيبراني، والإشارة الى أن الامن السيبراني لم يعد كافيأً، بل وهناك حاجة ملحة لرفع مستوى المرونة السيبرانية مع الإحاطة بالإرشادات التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المرونة السيبرانية، بناءً على دراسة ممارسات المرونة السيبرانية فى مجموعة من البنوك في ولايات قضائية مختلفة.

أضاف فتوح:"إن المرونة السيبرانية هي القدرة على الاستعداد والتعامل مع التهديدات السيبرانية والتعافي منها، إن المؤسسة التي تمتاز بالمرونة السيبرانية تستطيع أن تتكيّف مع الأزمات والتهديدات والمحن والتحديات السيبرانية المعروفة وغير المعروفة."