شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام الإصدار الأول بقيمة 300 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» البالغ قيمته 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح فى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقاري، بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه على مدار 3 سنوات. ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 373.9 مليون جنيه مصرى للإصدار الأول.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح بمعدل فائدة ثابت، الأولى تسدد على أقساط ثابتة، أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. وتبلغ قيمة الشريحة "A" 120 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، والشريحة "B" بقيمة 135 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 45 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS).

فى هذا السياق أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بقدرة الشركة على ترسيخ مكانتها الرائدة فى مجال تقديم حلول ذات عائد جذاب بأسواق ترتيب الدين من خلال الشراكة مع «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، إحدى الشركات الرائدة فى قطاع التطوير العقاري. وأضاف العيوطى أن هذا الإصدار يأتى بعد أسبوعين من إتمام صفقة تمويل بقيمة 750 مليون جنيه فى ديسمبر 2021، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والممول للصفقة، والتى تعد بمثابة شهادة قوية على نجاح الشركة فى توظيف القدرات التنفيذية والترويج لمختلف الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات العملاء.

وتمثل هذه الصفقة الإصدار الثانى لسندات التوريق والصفقة الثالثة التى تقدم فيها المجموعة المالية هيرميس خدماتها الاستشارية لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير».

وكانت الصفقة الأولى هى إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» فى عام 2019، والثانية هى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 750 مليون جنيه فى نهاية شهر ديسمبر عام 2021 فى صورة تأجير تمويلي، حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالى للصفقة، بينما قامت شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة والشركة الرائدة فى مجال حلول التأجير التمويلى والتخصيم، بدور الطرف الممول.

ومن جانبه أعرب المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، عن سعادته بهذه الخطوة التى تأتى فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها الشركة بهدف ترسيخ مكانتها الرائدة فى السوق المصري. وأكد سلام أن هذه الشراكة المتكاملة مع المجموعة المالية هيرميس سوف تتيح للشركة توظيف المزيد من الحلول التمويلية المستدامة فى تنفيذ خططها التوسعية طويلة الأجل، وبما يساهم فى تعزيز مساعيها لتطوير مشروعات عقارية عالية الجودة بكلا من "تاج سيتي" و"سراي".

وتأتى هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس فى ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية» بقيمة 790 مليون جنيه. كما نجحت الشركة فى إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق لشركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 170 مليون جنيه يوم 4 يناير 2022.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار، كما قام البنك التجارى الدولى بدور ضامن التغطية المشارك وأمين الحفظ للصفقة.