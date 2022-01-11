شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر ذهبا مطليا بلاتين بـ12 مليار جنيه فى 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب الصادرات المصرية يوما بعد يوم، أهمية كبيرة نتيجة القطاعات التي نجحت أن تفرض نفسها بالأسواق الخارجية في الفترة الأخيرة، ومن بينها الصادرات المصرية من الذهب بأشكاله المختلفة، حيث تجاوزت الصادرات المصرية من الذهب المطلي بالبلاتين حاجز الـ 12 مليار جنيه في 9 أشهر فقط.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة الصادرات المصرية من الذهب المطلي بالبلاتين إلى 12 مليار و847 مليون جنيه "816 مليون و204 ألف دولار" في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021، موزعة بين عدة دول.

وأظهرت بيانات الإحصاء، أن قائمة الدول المستقبلة لصادرات مصر من الذهب المطلي بالبلاتين تشمل 3 دول تتصدرها كندا بنحو 6 مليار و942 مليون جنيه، يليها صادرات مصر لدولة الإمارات العربية بقيمة 4 مليار و281 مليون جنيه، ثم الصادرات إلى استراليا بقيمة مليار و623 مليون جنيه.

وبالنسبة للكميات فقد بلغت كمية الذهب المطلي المصدر من مصر إلى الخارج خلال 9 أشهر نحو 12.076 كم، موزعة بواقع 5..32 كم حصلت عليها كندا، و4.597 كم لدولة الإمارات العربية، و2.447 كم حصلت عليها استراليا.

وكانت صادرات مصر من الذهب المطلي في صدارة قائمة أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها بنهاية عام 2020، حيث بلغت قيمة ذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام آخر نحو 2.9 مليار دولار عام 2020، مقابل 2 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 45٪، يليها قيمة فويل أويل "مازوت" بنحو 1.4 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 133.3٪.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات الحديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 33.3٪، كما بلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 25٪.