شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الرياض تقيم اجتماعين لمناقشة مستقبل التعدين

- بحضور 32 وزيرا وممثل حكومي و9 منظمات دولية

- الاجتماع يعزز التعاون الإقليمي لصناعة التعدين والمعادن

ينطلق في الرياض، اليوم، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي تنظمه "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، بالشراكة مع "المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتعدين"، والذي ينعقد بالتزامن مع "مؤتمر التعدين الدولي" الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتبدأ جلساته غدا، في "مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات".

وسيتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء قطاع الثروة المعدنية ضمن "المنظمة العربية"، مناقشة الإنجازات المحققة في تنفيذ توصيات الوزراء، ومنها ما يتعلق بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين.

كذلك، ستنعقد اليوم العديد من اجتماعات الطاولة المستديرة، بحضور أصحاب المعالي الوزراء العرب وعدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من ٣٠ دولة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، والتي تتميز جميعها بموارد معدنية غنية توفر فرصًا هائلة للاستكشاف والتطوير.

ويتضمن الحضور، إضافة إلى المملكة العربية السعودية (الدولة المنظمة)، دول: الإمارات، والبحرين، ومصر، والعراق، وقطر، وجيبوتي، والعراق، وعمُان، والجزائر، والكويت، والمغرب، وفلسطين، وموريتانيا، والصومال، والسودان، وتونس، واليمن. بالإضافة إلى: كينيا، وقيرغيزستان، ونيجيريا وأستراليا، والصين، وفرنسا، واليابان، وباكستان، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالقطاع.

وقال معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن التنمية المستدامة لصناعة التعدين والمعادن، والتي يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية؛ للاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة غير المستغلة في أراضي الفرص، مؤكدا أن ذلك هو طموح المملكة لصياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل.

وستبدأ غدا وعلى مدار يومين، جلسات وورش عمل مؤتمر التعدين الدولي، وسيشارك في فعالياته، أكثر من 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.