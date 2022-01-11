شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-1-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-1-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، أما الريال السعودي ثبت عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.70 للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.71 للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.70 للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.71 للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.21 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 21.23 جنيه للشراء، 21.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.55 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.54 جنيه للشراء، و 52.01 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.