شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر 10.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2021 مقارنة 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 15.5%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أكتوبر وحده 1.3 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 9.3%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 نحو 41 مليار جنيه مقابل 31.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 28.5%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 ، مقابل 31.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 28.3%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 18.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 16.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 14.7%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة انخفاض 1.5%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 10.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.2%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2021 بين 37.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 مقارنة بقيمة 26.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 40.2%، و3.8 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 5.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 29.4%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 16.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2021 مقابل 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 11.9%، و 2 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 45%.