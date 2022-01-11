شكرا لقرائتكم خبر عن «موان»: إطلاق مبادرة «بدلها» لتعزيز الاقتصاد الدائري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» مبادرة بدلها بالتزامن مع حملة قدرها، وذلك في إطار تعزيز جهود المركز لتحقيق بيئة مستدامة قائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري.

ويأتي دور المبادرة للتوعية بأهمية الاقتصاد الدائري وأثره على حماية البيئة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة، والحد من استخدام النفايات، باستخدام قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة بهدف تعزيز الوعي العام والحد من إنتاج النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير والتشجيع على تغيير السلوك.

وتفعل المبادرة في عدة نقاط رئيسية ومعتمدة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، إذ سيتم إضافة عدد من الأكياس القماشية في ماكينة مخصصة لذلك وحث الجمهور على استبدال الأكياس البلاستيكية بها، بالإضافة إلى تخصيص حاوية لجمع الأكياس البلاستيكية حين استبدالها.

وأكد «موان» لـ ”الخليج 365” أن تدوير النفايات يسهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 120 مليار ريال بحلول عام 2035 في حال تطبيق توجيهات المركز في الاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن من النتائج المتوقعة تخفيض 73 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير نحو 60 مليون برميل نفط من استهلاك الطاقة، والمساهمة في توليد 77 ألف وظيفة.