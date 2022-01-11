شكرا لقرائتكم خبر عن «يلو» الناقل الرسمي للمهرجان الدولي للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة «يلو» حضورها المميز في رعاية ودعم أبرز الفعاليات التي تشهدها المملكة حاليا، حيث أعلن المهرجان السعودي الدولي للسيارات المقام حاليا في ميدان ديراب بالرياض، أن «يلو» هي الناقل الرسمي للمهرجان الذي يشهد حضورا واهتماما كبيرا من جانب عشّاق صناعة السيارات محليا وعالميا، واشتملت رعاية «يلو» للمهرجان على فعاليات متنوعة في الجناح الخاص بالشركة، استمتع بها الحضور، كما تعرفوا أكثر على الخدمات المميزة التي تقدمها «يلو» لعملائها، وأسطولها المتنوع من المركبات التي تلبي كافة الرغبات والاحتياجات.

واطلع زوار المعرض على المبادرات والمساهمات المجتمعية في المجالات التوعوية والثقافية والرياضية التي تقوم بها «يلو» في مختلف المجالات التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع وذلك عبر شاشات العرض في الجناح.

وعن مشاركة الشركة في المهرجان السعودي الدولي للسيارات تحدث ناصر القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة «يلو» قائلا: نحرص في يلو على أن نكون جزءا من الفعاليات والأنشطة المميزة التي أصبحت تقام في بلادنا كاستجابة للحراك الضخم الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية. وأضاف: إن المهرجان السعودي الدولي للسيارات يختلف كثيرا بالنسبة لنا عن مشاركتنا الأخرى لأننا جزء من قطاع السيارات لتخصصنا في صناعة النقل، ولكن على الرغم من ذلك يجد كافة من زار جناح يلو التنوع فيما يتم تقديمه للزوار من فعاليات وأنشطة داخل الجناح تغطي العديد من الجوانب التوعوية والثقافية والترفيهية أيضا.

وأشار إلى أن من الأمور التي أسعدتنا كلمات الإشادة والإعجاب من جانب الزوار بعد تعرفهم على الخدمات التي تقدمها يلو خاصة المتعلقة بتجربة العميل مع خدمات الحجز وتنفيذ الحجز الإلكتروني، والعديد من الخيارات الأخرى التي تجعل «يلو» في مقدمة مزوّدي خدمة تأجير السيارات في المملكة من حيث تطوّر الخدمات الإلكترونية وخلق تجربة غنية أمام عملائها.