الاقتصاد

تعرف على تراجع معدل التضخم الشهرى لـ (-0.2%) ديسمبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعارالمستهلكين لإجمالي الجمهورية قد سجل (117.8) نقطة لشهر ديسمبر2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر 2021.

 

وعزا بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الانخفاض إلى:

 

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، 

 

وانخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)،

 

وانخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)، 

 

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)، 

 

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)،

 

 وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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