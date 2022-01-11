شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تراجع معدل التضخم الشهرى لـ (-0.2%) ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعارالمستهلكين لإجمالي الجمهورية قد سجل (117.8) نقطة لشهر ديسمبر2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.2%) عن شهر نوفمبر 2021.

وعزا بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الانخفاض إلى:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)،

وانخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)،

وانخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%)،

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-1.2%) نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.2%)،

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%)،

وانخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%).