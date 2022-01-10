شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تواصل تراجعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية تراجعها اليوم الاثنين في ظل متابعة المستثمرين المستمرة لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نطاق التراجع يتسع في هذه المجموعة من الشركات حيث تراجعت أسهم كل الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا وأشباه الموصلات والبرمجيات. وتراجع مؤشر ناسداك 100 أسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 2%.

كان سهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون من أكبر الخاسرين خلال تعاملات اليوم حيث تراجع بنسبة 4ر3% وهو أكبر تراجع يومي له منذ مايو الماضي. ومنذ وصول السهم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر الماضي فقد السهم حوالي 15% من قيمته. وتراجع لليوم الخامس على التوالي اليوم.

كما تراجع سهم ألفابيت المالكة لشركة جوجل بنسبة 8ر2% ليستمر تراجعه أيضا لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول فترة تراجع مطرد للسهم منذ نوفمبر .2019 وفقد السهم خلال خمسة أيام عمل حوالي 8% من قيمته حيث جرى تداوله بأقل سعر له منذ أكتوبر الماضي.

كما تراجع سهم مايكروسوفت للبرمجيات بنسبة 7ر2% إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر الماضي. وتراجع سهم آبل بنسبة 1ر2% وسهم ميتا بلاتفورمس بنسبة 5ر4% وتسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 8ر2%.