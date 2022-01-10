شكرا لقرائتكم خبر تدريب الخريجين في المنشآت ضمن «تمهير» لا يحسب في نطاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» الذي تقوم به المنشآت بدعم من الصندوق يحتسب فقط من جانب الجهد التدريبي للمنشأة ولا يحتسب المتدرب كموظف ضمن نطاقات وإن كان يحتسب ضمن تعاون المنشأة مع جهود وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والتي تعطي ميزات للمنشأة، لافتا إلى أن البرنامج موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات والمعاهد المحلية والأجنبية من حملة البكالوريوس والدبلومات الفنية والصحية والإدارية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص ليكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

عدم إرهاق المنشآت

وأفاد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة أداء الخريجين قبل التحاقهم الفعلي بالعمل لدى الجهات الحكومية والخاصة بحيث لا يحتاجون إلى فترة التدريب المقررة الأساسية، لافتا إلى أن التدريب مباشرة على رأس العمل وبدون التزامات مالية على المنشأة يحقق فوائد متعددة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرنامج مفتوح لجميع الحاصلين على الدبلوم والبكارلوريوس والماجستير والدكتوراه.

معايير واشتراطات

ولفت إلى أن اهم معايير قبول المنشآت الوطنية في «تمهير» أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وبالنسبة للمتقدم يجب ألا يكون موجودا على رأس العمل في أي من القطاعين العام أو الخاص، وكذلك أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، بالإضافة إلى عدم استفادته من برنامج «تمهير» سابقا.

طور نفسك دائما

ودعا اليوسف جميع الباحثين عن العمل الذي يشتكون من عدم حصولهم على وظائف رغم تقدمهم على البوابة الوطنية للعمل «طاقات» إلى التقدم على منصات أخرى مثل العمل المرن أو التواصل مع المسؤولين عبر أرقام وروابط التواصل أوزيارة أقرب مقر للصندوق، مشيرا إلى أن برامج التدريب والتأهيل المجانية التي يقدمها الصندوق تدعم فرص التوظيف، مطالبا الباحثين عن عمل بعدم الاكتفاء بشهادة التخرج من الجامعة أو المعهد وما حصلوا عليه من دورات تدريبية قصيرة.

تحفيز التخصص الاحترافي

وأشار إلى أن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية هدفه دعم توفير المهن والوظائف الاختصاصية التي يحتاجها سوق العمل في القطاعين العام والخاص وبحسب ما تقتضيه رؤية المملكة 2030م، مشددا على أن البرنامج ينشط في تحفيز وتشجيع القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل للحصول على هذه الشهادات الاحترافية المعتمدة التي تؤكد ارتفاع جودة العمل، لافتا إلى أن الصندوق يعوض المستفيد ماديا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية بعد التحقق من صحة الشهادة وموثوقية الجهة التي صدرت عنها.