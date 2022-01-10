«معادن» توقع وثيقة ائتمان مع بنك التصدير

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وقع الوثيقة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لمعادن المهندس عبدالعزيز الحربي، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
وتسهم هذه الوثيقة في تقليل مخاطر التصدير لمنتجات معادن لتعزيز ورفع حجم صادراتها لتلبية حجم الطلب من الأسواق العالمية، حيث يسعى بنك التصدير والاستيراد السعودي من خلال هذه الوثيقة إلى فتح المجال لمعادن والمنتج الوطني للمنافسة في الأسواق الخارجية والدخول الى أسواق جديدة، والتي تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بتناغم تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية.
يذكر أن معادن أسست منذ إدراجها في السوق المالية السعودية في عام 2008 واحدة من أكبر سلاسل التصنيع في العالم التي تتضمن عملية إنتاج متكاملة لأسمدة فوسفات والأمونيوم من المنجم إلى السوق.
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