«بيئة» الإماراتية تتحول إلى قابضة وتخطط لتوحيد أعمالها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «بيئة» المتخصصة في مجال الاستدامة وإدارة النفايات، أمس الاثنين، عن تحولها إلى مجموعة قابضة، من خلال اعتماد هيكلية شركات الاستثمار.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تسعى المجموعة بهيكلتها الجديدة إلى توحيد مشاريعها العالمية المشتركة وأعمالها المتنامية في مختلف القطاعات والدول بما فيها الإمارات والسعودية ومصر.

وقد حققت أعمال «بيئة» في مجال إدارة النفايات معدل تحويل للنفايات بنسبة 76% في إمارة الشارقة وحدها، وهي النسبة الأعلى المسجلة في منطقة الشرق الأوسط.

وستعلن «بيئة» في المستقبل القريب عن إطلاق مشروعها الأول للطاقة النظيفة، وهو محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تهدف إلى تحويل النفايات بنسبة 100% في الإمارة، وجعلها أول مدينة خالية من النفايات في المنطقة.

وتأتي هذه المحطة بمبادرة من شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى الطاقة، وهي مشروع «بيئة» المشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة سالم العويس إن الهيكلية الجديدة تعكس إنجازات السنوات الماضية، وأضاف «نجحنا في التحول من شركة تنفذ أعمالها في قطاعات حيوية أساسية للنمو المستقبلي إلى مجموعة قابضة تضم شركات تسهم اليوم في رسم مستقبل تلك القطاعات ضمن منطقة الشرق الأوسط وما بعدها».

مجموعة بيئة تعد الشركة الأم لـ6 شركات رئيسة:

