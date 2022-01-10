111 مليارا إيداعات حساب المواطن عبر 50 دفعة

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وبحسب إحصائية صادرة عن البرنامج أمس، بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44%، وشكل الذكور المستقلون 56%، موضحا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
الدفعة الـ50
- 92 % أرباب الأسر
- 8 % ربات الأسر
- 10.4 ملايين مستفيد وتابع
يتوزعون إلى:
- 2 مليون رب أسرة
- 8.2 ملايين تابع
- 124 ألف مستفيد مستقل
- 56 % الذكور المستقلون
- 44 % الإناث المستقلات
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