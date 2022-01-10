شكرا لقرائتكم خبر «التجارة» أفضل وزارة عربية بين 5 آلاف مشاركة حكومية في جائزة التميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلمت وزارة التجارة، أمس، جائزة التميز الحكومي العربي بوصفها أفضل وزارة عربية «من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية» في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، كما تسلمت الوزارة جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي عن خدمة «أسس شركتك» التي مكنت قطاع الأعمال من التأسيس الالكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع إجراءاتها.

وجاء تتويج الوزارة بالجائزتين نتيجة للتميز المؤسسي وعملها وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

وبمشاركة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عبر تقنية الاتصال المرئي، سلَّم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني الجائزة لنائب وزير التجارة الدكتورة إيمان المطيري بمقر الوزارة في الرياض.

وأكد القصبي أن فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي يعد إنجازا وطنيا وأحد ثمار رؤية المملكة 2030، مشيدا بإبداع وتميز فرق عمل التجارة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تطوير جودة جميع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستهلك.

من جانبه، بين المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتميز الأداء وتشجيع المؤسسات الحكومية على تحسين وتطوير خدماتها ومنتجاتها وتعميم منجزاتها لتكون مثالا يحتذى به في الوطن العربي، منوها بأن وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي فازت بجائزتين.

وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية؛ للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي.

يذكر أن وزارة التجارة تعد أول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تحقق شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة؛ لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم.

تتويج التجارة بجائزتين:

