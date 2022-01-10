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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، التقى وزير الاتصالات في العراق المهندس أركان الشيباني والوفد المرافق له، بحضور السفير العراقي لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد الرقمي، والحكومة الرقمية. واستعرض الاجتماع التجربة السعودية الرائدة في مجالي التحول الرقمي وتطوير الاتصالات والبنية التحتية، التي أسهمت إلى جانب تبنيها لأحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، ودعم الشركات التقنية السعودية للتوسع في الأسواق العراقية.



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