بى بى تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت بى بى، عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن الغاز واستغلاله في البحرالمتوسط والتي سبق وأعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج عام 2021 .

وحصلت بى بى، على حقوق التنقيب بنسبة 50 % بالتساوى مع شركة إينى الإيطالية المشغل لمنطقة امتياز EGY-MED-E5.

ويقع الامتياز على بعد حوالى 130 كيلومتر مربع شمال شرق مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الأمتياز حوالى 3,200 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و 1200 متر.

وصرح كريم علاء الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا، "تعتز بى بى بشراكتها القوية والناجحة مع وزارة البترول والثروة المعدنية كمستثمر رئيسي في منطقة حوض البحر المتوسط"، مضيفا: يعد فوز بى بى بحقوق التنقيب في منطقة امتياز جديدة تعزيزاً لإلتزام الشركة بضخ المزيد من الإستثمارات لمواصلة جهودها الفعالة لإكتشاف وتنمية احتياطيات غازية والتعجيل بإضافتها على خريطة الإنتاج القومى من خلال ربطها بالبنية التحتية المقامة وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر.

وتعمل بى بى في مصر منذ ما يقرب من 60 عاما، استثمرت خلالهم أكثر من 35 مليار دولار وكانت دائماً شريك نشط ورئيسى في قطاع الطاقة المصري .