شكرا لقرائتكم خبر عن «إنفاذ»: 48 فرصة عقارية في 9 مدن ومحافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إشرافه على 11 مزادا علنيا إلكترونيا وحضوريا، يقام على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 13 - 22 من شهر يناير الحالي، فيما تعرض المزادات 48 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 4 ملايين متر مربع، تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية، وفيلات، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات، في 9 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد خيرات بريدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ثم مزاد درة الشرقية الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في الدمام، ومزاد ربى جدة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة جدة، إضافة إلى مزادات شمال المملكة (تبوك، وحقل، وعرعر، وحائل) الإلكترونية المقامة على 7 فرص عقارية، إضافة إلى مزاد الخير بحائل المقامة على 20 فرصة عقارية، ومزاد إطلالة الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة الرياض، ومزاد واحات الحوطة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في محافظة حوطة بني تميم، ومزاد الاستثمار الحضوري المقام على فرصة عقارية بمدينة الرياض.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص بالإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.