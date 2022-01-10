شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المخاوف من تزايد حالات «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وصعد خام برنت بمقدار 16 سنتاً، ما نسبته 0.2 في المئة، ليصل سعره إلى 81.91 دولاراً للبرميل عند الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2 في المئة، ما يعادل 15 سنتاً إلى 79.05 دولاراً للبرميل.