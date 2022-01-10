شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب اليوم الاثنين قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر كانون الأول والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا إلى 1795.11 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0234 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر كانون الأول عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.