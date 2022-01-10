شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركوم إنديا»: المملكة تعزز إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «منطقة سدير ستولد 4450 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، مع تقليل 2900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

سلط موقع «ميركوم إنديا» الضوء على الخطة التي وضعتها المملكة لتوليد 15 تيراواط ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً بحلول عام 2024. وقال: «مع توافر 4470 ميجاوات، تمثل الطاقة الشمسية 91.8 % من قدرة الطاقة المتجددة في البلاد».

ونقل الموقع عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة تأكيدها أن إنتاج المملكة سيكون كافياً لتلبية متطلبات الطاقة لـ 692.557 أسرة.

وحسب الموضوع المنشور في «ميركوم إنديا»، الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «يحتوي البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في البلاد على 13 مشروعاً بقدرة إجمالية تبلغ 4870 ميجاوات، حيث تمثل الطاقة الشمسية 91.8 %، بنحو 4470 ميجاوات، وتمثل الرياح النسبة المتبقية 8.2 % بطاقة 400 ميجاوات».

ومن المتوقع أن يوفر البرنامج 7870 فرصة عمل جديدة بحلول نهاية عام 2024. وسيقلل البرنامج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9.828.156 طناً سنوياً بحلول عام 2024 ويقلل من استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال الموقع: «ستولد منطقة سدير 4450 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً مع تقليل 2900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

وفي أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن قائمة العطاءات الواردة من المطورين للمشاركة في المرحلة الثالثة من مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وتشمل المرحلة الثالثة 4 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاواط. وتشمل المرحلة الثالثة مشاريع الطاقة الشمسية في وادي الدواسر بقدرة 120 ميجاواط.

وقال الموقع: «لكونها أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد 50 % من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وفي أبريل 2021، وقعت الدولة اتفاقيات لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية بطاقة مجمعة تبلغ 3 جيجاوات».

ختاماً، تركز المملكة على إقامة أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم، وسوف تزود 650 طناً من الهيدروجين الخالي من الكربون للنقل على مستوى العالم، وتوفر على العالم 3 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.