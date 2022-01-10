شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ناخب خلال 5 ساعات من انطلاق التصويت بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية، رضا الغامدي عن أن عدد الناخبين في الخمس ساعات الأولى منذ بدء التصويت وحتى الثانية ظهرا، بلغ نحو 1000 ناخب، مما يعكس قوة المنافسة بين المرشحين. وأضاف الغامدي: إن التصويت يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن المرشحين ملتزمون بالآلية المطروحة والشروط المتطلبة منهم، فيما أوضح أن في حال وجود تجاوزات من المرشحين ستطبق اللجنة الإشرافية على الانتخابات المادة 20 من اللائحة، ومن ضمنها إنذار أو استبعاد أي مرشح يخالف ضوابط المادة، فيما يلجأ المتضرر للتظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون.

وأشعلت الرسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» الانتخابات منذ بدء التصويت أمس، إذ لجأ المرشحون إلى إرسال العديد من الرسائل إلى أصحاب المنشآت التجارية بالمنطقة الشرقية لحثهم على التصويت لهم، فضلا عن أن العديد من الاتصالات ضمن برنامج الحملات الانتخابية للمرشحين، بهدف دعمهم في الحصول على أصوات أصحاب السجلات التجارية سواء للمجموعة أو الأفراد.

وبدأت الدعاية الانتخابية أول أمس سواء عن طريق إنشاء مقرات أو صور للمرشحين بالشوارع لكسب جماهيرية بين المصوتين في الانتخابات.

وانطلقت صباح أمس عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443-1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل تحت إشراف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد، الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة الشرقية 18 مترشحا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعداً.

وعقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات، التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.