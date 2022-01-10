شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشيد بتنظيم منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشاركته فى حضور فعاليات منتدى شباب العالم، مشيدا بالأداء المتميز لفريف تنظيم المنتدى والالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراء المسحات ووصول الوفود الأجنبية إلى الفنادق بعد إجراء المسحات بشكل منظم وسريع .

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن مشاركة الاتحاد هذا العام جاءت بهدف الاقتراب من الشباب الواعد من كافة انحاء العالم، والتعرف على رؤيتهم المستقبلية للعديد من القضايا العالمية، مؤكدا أن اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب وإنشاء منصة معتمدة عالميا لهم للتعبير عن آراءهم وأفكارهم تجاه القضايا الدولية له تأثير قوى على صناعة القرار فى كل انحاء العالم، متوقعا أن معظم المشروعات المستقبلية التى سيقيمها الشباب ستشهد طفرة كبيرة فى تحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الجوانب البيئية ومكافحة التغير المناخى نظرا لمسايرتهم للقضايا العالمية ومناقشة الحلول المقترحة فيما بينهم .

وأوضح السقطى أن الشباب المصرى هو صاحب التأثير الأقوى فى المجتمع ليس فقط لأنه يمثل 21 % من المجتمع المصرى حسب احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء للفئات العمرية مابين 18 و29 سنة، ولكنه أيضا يمثل شريحة استهلاكية كبيرة تتحكم فى الأسواق ويبدعون فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى أنهم أيضا يمثلون نسبة كبيرة من العمالة فى العديد من القطاعات الانتاجية.