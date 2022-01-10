شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم الاثنين.. الطماطم 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الخضروات تسجل استقرار ملحوظ اليوم، وبلغ كيلو الطماطم فى الجملة من 2جنيها إلى 3.5 جنيهات فى سوق الجملة، ويصل المستهلك من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبطاطس من 2 إلى 5 جنيهات، البصل 2 إلى 3.25 متراجعًا 50 قرشا، وتسجل الكوسة ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7 جنيهات، والفاصوليا من 4 إلى 6 جنيهات، الفلفل رومى 5 جنيهات.

وأعلنت شعبة الخضروات، ضخ معروض يكفى احتياجات الأسواق، وهو ما أدى إلى تراجع الشهر الماضى بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30%.

وبلغ سعر الخيار الصوب 2.5 إلى 4.5 جنيه، البامية 9 جنيهات والبسلة 7 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها، وتشهد أسعار الملوخية تراجع إلى 3 جنيهات للكيلو.

كشفت البيانات الرسمية لحركة الأسعار فى أسواق الجملة، تحرك طفيف فى أسعار الجوافة إلى مستويات 7 جنيهات، وكذلك الليمون تحرك إلى 9 جنيهات للكيلو، والرمان إلى مستوى 9 جنيهات، والفراولة سجلت مستوى متوسط عند 7 جنيهات.

وجاء فى نشرة أسعار سوق العبور، أن المانجا تشهد طلب محدود عليها وسط تسجيل سعر مرتفع نسبيا إلى 25 جنيها بسبب انتهاء الموسم، وسجل الأناناس 35 جنيها والحرنكش 11 جنيها والكمثرى 25 جنيها والخوخ 20 جنيها والافوكاتو 45 جنيها.

أسعار البرتقال البلدى 3 جنيهات والسكرى 4 جنيهات وأبو سرة 5 جنيهات واليوسفى 2.5 إلى 4 جنيهات، العنب الأصفر 20 جنيها، العنب الأسود 20 جنيها.