الاقتصاد

الإمارات والسعودية يتصدران قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية 2020

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والسعودية يتصدران قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2020، إن قائمة الدول الأكثر استقبالا للصادرات المصرية بنهاية عام 2020، تضمنت 4 دول، حيث بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر نحو 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9%.

 

وشملت القائمة كلا من:

جاءت دولة الإمارات العربية فى المرتبة الأولى بنسبة 10% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات لـ38.1% بـ2.9 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.

حلت المملكة العربية بالمركز الثانى بنسبة 6.4% من جملة الصادرات، وارتفعت الصادرات إليها بـ11.8% لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019.

وفى المرتبة الثالثة جاءت تركيا بـ5.8% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ5.6% لتصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت فى المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.6% من جملة الصادرات، وانخفضت الصادرات إليها بـ27.3% لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2019.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا