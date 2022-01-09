ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات 112.5 مليارا في شهرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) في نوفمبر وديسمبر 2021 ليرتفع إجمالي أصوله إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) بنهاية 2021، وذلك من 450 مليار دولار (1.69 تريليون ريال) في أكتوبر 2021، وذلك بحسب بيانات المعهد السويسري (SWF Institute) المتخصص في رصد أصول صناديق الثروة السيادية في العالم.

وأشارت البيانات إلى أن الصندوق أضاف نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) لأصوله خلال كامل عام 2021، وذلك ارتفاعا من 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية 2020.

وحافظ صندوق الاستثمارات على مركزه الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بنهاية عام 2021، في حين جاء بالمركز الأول صندوق التقاعد الحكومي في النرويج، تلته شركة الصين للاستثمار، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجهاز أبوظبي للاستثمار، وحلت خامسا محفظة مؤسسة النقد بهونج كونج.

وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم بنهاية عام 2021 نحو 9.53 تريليونات دولار مقارنة بـ 9.23 تريليونات دولار في أكتوبر الماضي.

ووفقا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، كما يستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.