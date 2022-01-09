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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة فينفاست الفيتنامية لتصنيع السيارات أعلنت عن رغبتها في تصنيع سياراتها التي تعمل بالطاقة الكهربائية في ألمانيا.

وقالت شركة «فينفاست»، في بيان «إنها تعمل مع وكالة التجارة والاستثمار الألمانية للترويج للاقتصاد، للبحث عن موقع لإقامة مصنع لسياراتها وحافلاتها الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست، لي تي تو توي «لقد انتهى عصر شحن السيارات إلى جميع أنحاء العالم، ولاسيما منذ تفشي جائحة كورونا.. يجب أن يكون المصنع قريبا من السوق من أجل كسب العملاء.»